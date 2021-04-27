Первый российский город запретил продажу алкоголя в майские праздники

С 1 по 10 мая алкоголь не будут продавать во всех торговых точках, в том числе пиво. Руководителям предприятий рекомендовали снять с реализации в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

В Кызыле (республика Тыва) в майские праздники запретят продавать алкоголь. Об этом сообщил сайт мэрии города.

С 1 по 10 мая алкоголь не будут продавать во всех торговых точках, в том числе пиво.

Руководителям предприятий рекомендовали снять с реализации в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

Тем, кто участвует в мероприятиях, посвященных Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также запретили приносить с собой спиртное.

Полиция проведет рейды.