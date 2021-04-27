Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете продажи алкоголя в праздники

На майские праздники не будут запрещать продажу алкоголя в России. Все сообщения в интернете о таком запрете не соответствуют действительности

Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете продажи алкоголя в майские праздники. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 25 апреля в своем Instagram.

«На майские праздники не будут запрещать продажу алкоголя в России. Все сообщения в интернете о таком запрете не соответствуют действительности». — пояснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее информацию о том, что с 30 апреля Роспотребнадзор может ограничить продажу спиртного во время длинных выходных опубликовало сатирическое агентство «Панорама», известное фейковыми новостями. Также стало известно, что первый российский город уже запретил продавать алкоголь С 1 по 10 мая.