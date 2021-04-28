В Рыбном задержали главу администрации и его заместителя
По информации «Новой газеты», чиновников подозревают в крупной взятке.
В Рыбном задержали главу администрации и его заместителя. Об этом
Во вторник, 27 апреля, главу администрации Рыбного Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова пригласили в прокуратуру Рыбновского района, где их задержали сотрудники УФСБ.
По информации издания, чиновников подозревают в крупной взятке.
Напомним, Алексея Полукарова избрали мэром Рыбного в конце ноября 2020 года.