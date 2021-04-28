В Рыбном задержали главу администрации и его заместителя

По информации «Новой газеты», чиновников подозревают в крупной взятке.

В Рыбном задержали главу администрации и его заместителя. Об этом сообщает «Новая газета».

Во вторник, 27 апреля, главу администрации Рыбного Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова пригласили в прокуратуру Рыбновского района, где их задержали сотрудники УФСБ.

По информации издания, чиновников подозревают в крупной взятке.

Напомним, Алексея Полукарова избрали мэром Рыбного в конце ноября 2020 года.