Видео: рязанец разбил стекло машины после дорожного конфликта

Мужчина разбивает стекло на водительской двери легковушки, за рулем которой сидит девушка. По словам очевидцев, конфликт на дороге произошел из-за неудачного обгона.

Рязанец разбил стекло машины после дорожного конфликта. Ролик опубликовали во вторник, 27 апреля, в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина разбивает стекло на водительской двери легковушки, за рулем которой сидит девушка.

По словам очевидцев, конфликт на дороге произошел из-за неудачного обгона.

Позже автор видео рассказала подробности дорожного конфликта. Она отметила, что во время конфликта предупредила мужчину, что беременна.

Полиция начала проверку. Личность водителя установили.