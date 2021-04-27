Видео: рязанец разбил стекло машины после дорожного конфликта
Мужчина разбивает стекло на водительской двери легковушки, за рулем которой сидит девушка. По словам очевидцев, конфликт на дороге произошел из-за неудачного обгона.
Рязанец разбил стекло машины после дорожного конфликта. Ролик опубликовали во вторник, 27 апреля, в соцсетях.
На кадрах видно, как мужчина разбивает стекло на водительской двери легковушки, за рулем которой сидит девушка.
По словам очевидцев, конфликт на дороге произошел из-за неудачного обгона.
Позже автор видео рассказала подробности дорожного конфликта. Она отметила, что во время конфликта предупредила мужчину, что беременна.
Полиция начала проверку. Личность водителя установили.