Полиция установила личность рязанца, разбившего стекло машины в дорожном конфликте

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полиция установила личность рязанца, разбившего стекло машины в дорожном конфликте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В ведомстве рассказали, что по факту порчи имущества в ОМВД России по Октябрьскому району Рязани поступило заявление. Личность мужчины-водителя, разбившего окно автомобиля, установлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в сети появилось видео дорожного конфликта, в ходе которого мужчина разбил стекло машины. Девушка, автор видео, рассказала подробности инцидента и отметила, что находится в положении.

После публикации видео полиция начала проверку.