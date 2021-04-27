Полиция начала проверку после конфликта на дороге в Рязани

Полиция проверит информацию и изучит видеоролик, опубликованный в соцсети. В ролике мужчина разбил стекло легковушки, за рулем которой была девушка.

В Рязани начали проверку после конфликта на дороге, во время которого мужчина разбил стекло машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция проверит информацию и изучит видеоролик, опубликованный в соцсети.

Напомним, в ролике мужчина разбил стекло легковушки, за рулем которой была девушка.

Автор видео рассказала подробности дорожного конфликта. Она отметила, что во время конфликта предупредила мужчину, что беременна.

Личность водителя установили.