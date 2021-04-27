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Беременная рязанка рассказала подробности дорожного конфликта с разбитым стеклом
Рязанка рассказала подробности дорожного конфликта, который произошел во вторник, 27 апреля, на улице Новой. Она отметила, что во время конфликта предупредила мужчину, что беременна.

Рязанка рассказала подробности дорожного конфликта, который произошел во вторник, 27 апреля, на улице Новой.

«Я объезжала яму, а он [другой участник конфликта] начал обгонять меня. Все мы это делали одновременно. Ему это не понравилось, и он начал меня резать, выезжать передо мной и притормаживать. Я решила его обогнать, а он догнал и подрезал меня, за мной ехала маршрутка, которая чуть не въехала в меня. Ну и потом, естественно, он вышел и начал орать», — рассказала девушка.

Она отметила, что во время конфликта предупредила мужчину, что беременна.

«После вышла его жена. Они пытались снять мне тонировку, не получалось — начали выламывать стекло, а затем вообще разбили, — подчеркнула девушка. — Я дождалась полицию, все оформили, написала заявление на порчу имущества».

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина разбил стекло водительской двери легковушки на улице Новой в Рязани. Полиция сообщила, что проводит проверку. Личность водителя установили.