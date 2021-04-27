Беременная рязанка рассказала подробности дорожного конфликта с разбитым стеклом

Рязанка рассказала подробности дорожного конфликта, который произошел во вторник, 27 апреля, на улице Новой.
«Я объезжала яму, а он [другой участник конфликта] начал обгонять меня. Все мы это делали одновременно. Ему это не понравилось, и он начал меня резать, выезжать передо мной и притормаживать. Я решила его обогнать, а он догнал и подрезал меня, за мной ехала маршрутка, которая чуть не въехала в меня. Ну и потом, естественно, он вышел и начал орать», — рассказала девушка.
Она отметила, что во время конфликта предупредила мужчину, что беременна.
«После вышла его жена. Они пытались снять мне тонировку, не получалось — начали выламывать стекло, а затем вообще разбили, — подчеркнула девушка. — Я дождалась полицию, все оформили, написала заявление на порчу имущества».
Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина разбил стекло водительской двери легковушки на улице Новой в Рязани. Полиция сообщила, что проводит проверку. Личность водителя установили.