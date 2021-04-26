Касимовская гордума приняла отставку мэра Игоря Авдеева

Он занимал пост главы администрации с июля 2019 года.

Касимовская гордума приняла отставку мэра Игоря Авдеева. Об этом пишет издательство «Пресса».

В понедельник, 26 апреля, касимовская городская дума одобрила отставку главы администрации города Игоря Авдеева. Председатель гордумы Галина Абрамова, открывая заседание, сообщила, что получила от Игоря Авдеева заявление об уходе.

Напомним, Игорь Авдеев стал мэром в июле 2019 года. Ранее Авдеев возглавлял министерство природопользования и экологии, а также министерство промышленности, инновационных и информационных технологий. До Касимова он работал на Рязанском приборном заводе.