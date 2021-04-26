Глава Касимова написал заявление об уходе

В повестке дня два вопроса. Первый коснется ухода Авдеева с должности мэра, а второй — о назначении исполняющего обязанности главы администрации. Сам Авдеев комментировать РЗН. инфо информацию отказался, ссылаясь на занятость, но предложил позвонить после заседания.

Глава Касимова Игорь Авдеев написал заявление об уходе. В понедельник, 26 апреля, местная дума проведет внеочередное заседание.

В повестке дня два вопроса. Первый коснется ухода Авдеева с должности мэра, а второй — назначения исполняющего обязанности главы администрации.

Сам Авдеев комментировать РЗН. инфо информацию отказался, ссылаясь на занятость, но предложил позвонить после заседания.

Напомним, он стал мэром в июле 2019 года. Ранее Авдеев возглавлял министерство природопользования и экологии, а также министерство промышленности, инновационных и информационных технологий. До Касимова он работал на Рязанском приборном заводе.