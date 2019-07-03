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В Касимове спустя два года появится мэр без приставки «и.о.». Об этом пишет издательство «Пресса».
В среду, 3 июля, депутаты местной думы тайным голосованием выбрали главой администрации Игоря Авдеева.
Ранее Авдеев возглавлял министерство природопользования и экологии, а также министерство промышленности, инновационных и информационных технологий. Последним местом его работы был Рязанский приборный завод.
Напомним, после ухода с должности Михаила Васильева в 2017 году обязанности мэра исполняли: Нина Никитина, Марина Беляева и Вячеслав Гущин.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.