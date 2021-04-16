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В Рязани начали ломать ограду «Наташкиного» парка
На кадрах видно, что столбы ограждения повалены на землю, а металлические части отсоединены от них.

В Рязани начали ломать ограду «Наташкиного» парка. Появились фотографии демонтажа ограждения.

На кадрах видно, что столбы ограды повалены на землю, а металлические части отсоединены от них. Около ограждения сняты несколько рядов плитки.

Также, жители Рязани пожаловались в соцсетях, что работы проводят крайне неаккуратно.

«Разве сложно демонтировать прежнее аккуратно, без вандализма?», — отметили рязанцы.

Напомним, информация о замене ограждения появилась в соцсетях в начале марта 2021 года. На работы выделили 21 млн рублей. Многие рязанцы возмутились решением и высказались против замены ограждения.

Архитекторы рассказали, что внешне историческая ограда не изменится, ее просто укрепят.