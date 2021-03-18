Архитекторы рассказали о замене ограждения «Наташкиного» парка

В Рязани планируют заменить ограждение «Наташкиного» парка, которое сейчас находится в аварийном состоянии. Стоимость работ оценивают в 21 миллион рублей.

В Рязани планируют заменить ограждение «Наташкиного» парка, которое сейчас находится в аварийном состоянии. Стоимость работ оценивают в 21 миллион рублей.

По словам архитекторов, внешне историческая ограда не сильно изменится, ее просто укрепят.

В эфире ГТРК «Ока» привели примеры того, где в Рязани уже смогли сохранить внешний вид культурной ценности. В качестве таких назвали ограду здания середины 19 века Женского епархиального училища (РГУ имени Есенина), ограждение Нижнего городского парка, в которой сталкиваются разные эпохи, ограда парковой зоны около музыкального театра.