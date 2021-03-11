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В Рязани заменят ограждение «Наташкиного» парка
В соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором сообщается о демонтаже ограждения. На сайте госзакупок также опубликована соответствующая документация, в которой говорится, что начальная цена контракта составляет 21 164 538 рублей. Многие рязанцы возмутились решением и высказались против замены ограждения.

В Рязани планируют заменить ограждение «Наташкиного» парка. Об этом сообщила горадминистрация.

В соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором сообщается о демонтаже ограждения. На сайте госзакупок также опубликована соответствующая документация, в которой говорится, что начальная цена контракта составляет 21 164 538 рублей. Многие рязанцы возмутились решением и высказались против замены ограждения.

«Существующее ограждение парка находится в аварийном состоянии. Предыдущие попытки косметического ремонта, предпринятые городскими службами благоустройства, нужного результата не дали. При этом нынешний вид ограждения нарушает общую эстетику любимого места отдыха горожан. В связи с этим работы по реконструкции ограждения были запланированы на 2021 год», — говорится в ответе мэрии в соцсети.

Отмечается, что вопрос был проработан с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия. Было принято решение сохранить существующий облик столбов и металлическую часть ограждения как важных архитектурных элементов.

«В технической документации к выполнению работ указаны эти требования, их соблюдение будет находиться на строгом контроле управления благоустройства города», — добавили в мэрии.

Кроме того, в администрации заявили, что решается вопрос установки общественных туалетов в парке. Фото из соцсети