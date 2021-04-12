Названа причина ДТП на мосту через Трубеж

По предварительной информации, водителю автобуса №98 стало плохо во время движения и он потерял контроль над управлением. В Рязани ищут молодого человека, который остановил автобус.

Мэрия назвала причину ДТП, произошедшего на мосту через Трубеж в понедельник, 12 апреля. Сообщение опубликовано на странице администрации «ВКонтакте».

По предварительной информации, водителю автобуса №98 стало плохо во время движения и он потерял контроль над управлением.

«По сообщению очевидцев, в этот момент один из пассажиров взял ситуацию под контроль и смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать большой трагедии», — сообщили в мэрии.

В Рязани ищут молодого человека, который остановил автобус. По предварительной информации, его фамилия — Фетисов.

В мэрии попросили откликнуться рязанца по телефону 200-900. Напомним, авария произошла днем в понедельник, 12 апреля. В ДТП пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок. Момент аварии попал на видео.