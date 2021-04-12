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Очевидец: автобус, попавший в ДТП на мосту через Трубеж, чуть не улетел в реку
Трагедии удалось избежать благодаря молодому человеку, который спас пассажиров. В ДТП пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок.

Автобус, попавший в ДТП на мосту через Трубеж, чуть не улетел в реку. Об этом в соцсети сообщил очевидец.

По словам автора сообщения, трагедии удалось избежать благодаря молодому человеку, который спас пассажиров.

«Хочу сказать огромное спасибо, низкий поклон молодому человеку по фамилии Фетисов (имени, к сожалению, не знаю). Который спас сегодня мою маму и целый автобус в аварии на мосту через Трубеж. Если бы не он, то автобус улетел бы в речку. Он заметил, что водитель отключился, без сознания. Он смог перелезть к водителю, вырулить автобус, остановить. И все это на ходу, и очень быстро среагировал», — говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла днем в понедельник, 12 апреля. В ДТП пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок. Момент аварии попал на видео.