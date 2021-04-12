Момент ДТП у моста через Трубеж попал на видео

На видео можно заметить, как автобус на высокой скорости врезался в несколько машин. Одна из них вылетела на полосу встречного движения.

Момент ДТП, произошедшего около моста через Трубеж в понедельник, 12 апреля, попал на видео. Ролик опубликован в YouTube.

На видео можно заметить, как автобус на высокой скорости врезался в несколько машин. Одна из них вылетела на полосу встречного движения.

На место выехали сотрудники управления ГОЧС, сообщили в мэрии. Подробности уточняются. В ДТП пострадали девять человек, среди которых годовалый ребенок. В полиции рассказали подробности.

Фото Руслана Павлинова и Андрея Макарова