Момент ДТП у моста через Трубеж попал на видео
На видео можно заметить, как автобус на высокой скорости врезался в несколько машин. Одна из них вылетела на полосу встречного движения.
Момент ДТП, произошедшего около моста через Трубеж в понедельник, 12 апреля, попал на видео. Ролик опубликован в YouTube.
На видео можно заметить, как автобус на высокой скорости врезался в несколько машин. Одна из них вылетела на полосу встречного движения.
На место выехали сотрудники управления ГОЧС, сообщили в мэрии. Подробности уточняются. В ДТП пострадали девять человек, среди которых годовалый ребенок. В полиции рассказали подробности.
Фото Руслана Павлинова и Андрея Макарова