В ДТП у моста через Трубеж пострадал годовалый ребенок

Всего пострадали девять человек. Пять пострадавших направили, четырем оказали помощь на месте.

В ДТП у моста через Трубеж пострадали девять человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном минздраве.

Пять пострадавших направили в «стационар», отметили в ведомстве. Четырем оказали помощь на месте. Среди пострадавших — годовалый ребенок. В «стационаре» находятся люди с травмами средней степени тяжести.

Авария произошла в понедельник, 12 апреля. Автобус на большой скорости врезался в несколько машин. Момент ДТП попал на видео. В полиции рассказали подробности.