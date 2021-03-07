В Рязани врачи стоматологии № 2 пожаловались, что получили несколько сотен рублей вместо зарплаты

В Рязани врачи стоматологии № 2 пожаловались, что получили несколько сотен рублей вместо зарплаты. Об этом сообщил РЗН. инфо подписчик.

В Рязани врачи стоматологии № 2 пожаловались на крошечные выплаты вместо ожидаемой месячной зарплаты. Об этом сообщил РЗН. инфо подписчик.

«Врачебный состав стоматологической поликлиники № 2 в предверии 8 марта получили зарплату от 150 до 750 (!) рублей. Руководство в ответ поздравляет всех с праздником и говорит «денег нет, но вы держитесь», — говорится в сообщении.

В качестве подтверждения рязанец прислал скриншот зачисления средств. Он добавил, что с 7 марта многие врачи отказались выходить на работу.

Помимо этого, по его словам, медперсонал детской больницы получил только треть зарплаты.

Член семьи рязанского врача рассказал о ситуации со странными зарплатами в стоматологии № 2

Напомним, ранее жители Рязани пожаловались, что с трудом могут записаться на прием в стоматологическую поликлинику № 3 на улице Черновицкой.