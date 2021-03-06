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Рязанцы пожаловались на работу стоматологии № 3
Жители Рязани пожаловались, что с трудом могут записаться на прием в стоматологическую поликлинику № 3 на улице Черновицкой. Пост опубликовали в социальных сетях.

Жители Рязани пожаловались, что с трудом могут записаться на прием в стоматологическую поликлинику № 3 на улице Черновицкой. Пост опубликовали в социальных сетях.

По словам автора, он уже три недели не может записаться к стоматологу в стоматологию № 3.

«Жена с 12 до 14 караулит талоны на Госуслугах, но их просто нет, один раз появился единственный талон на 9 утра, что невозможно по причине работы. На обращение в регистратуру мне ответили, что талон нужно приходить и брать в 7 утра. Это неприемлимо и доступно не всем. Непонятно, почему в 21 веке люди вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы взять талон к врачу, отстаивать очереди, потом отпрашиваться повторно для приема. Неужели нет возможности для цивилизованной записи? Это дикая дремучесть, хотелось бы, чтобы Минздрав наконец решил эту проблему», — говорится в посте.

В комментариях горожане согласились, что проблема с записью в поликлинику актуальна.

«Мне с острой болью сказали приходить через неделю. Позвонил в Минздрав, потом пришел к главврачу и при нем набрал номер прокураты. В этот же день удалили зуб и еще дали талон на 8 утра следующего дня», — отметил другой пользователь.