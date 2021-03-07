Член семьи рязанского врача рассказал о ситуации со странными зарплатами в стоматологии № 2

У врачей рязанской стоматологии № 2 зарплата в марте составила от 125 до 550 рублей. Премия к 8 марта входила в зарплату. Об этом РЗН. инфо рассказал член семьи врача стоматологии.

У врачей рязанской стоматологии № 2 средняя зарплата составила от 125 до 550 рублей, а премия к 8 марта должна была входить в зарплату. Об этом РЗН. инфо рассказал член семьи врача стоматологии № 2.

По его словам, врач 5 марта должна была получить основную часть зарплаты — около 11 000. До этого ей выдали аванс в 5000.

Однако 5 марта женщине пришла непонятная сумма — 703 рубля.

«После созвона с другими работниками выяснилось, что это одна из самых больших выплат. У других она составляла от 125 до 550 рублей. Премия к 8 марта входила в зарплату», — написал молодой человек.

Он добавил, что до сих пор больше никаких выплат не было.

Напомним, ранее врачи стоматологии № 2 пожаловались на крошечные выплаты в качестве месячной зарплаты.