Врачам стоматологии №2 выплатили зарплату
Врачам выплатили «больше, чем было в квитанции». Ранее рязанцы сообщили, что в преддверии 8 марта получили зарплату от 150 до 750 рублей.
Врачам стоматологии №2 выплатили зарплату. Об этом РЗН. инфо сообщил сотрудник медучреждения.
По его словам, врачам выплатили «больше, чем было в квитанции».
«Видно, в качестве компенсации, но праздник уже был испорчен», — отметил он.
Ранее рязанцы сообщили, что в преддверии 8 марта получили зарплату от 150 до 750 рублей.