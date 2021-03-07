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Получившая травму на нечищеной улице рязанка прокомментировала пост губернатора фотографией из больницы
Светлана Коновалова, упавшая на нечищеной улице и получившая травму ключицы, поучаствовала во флешмобе, который объявил губернатор Рязанской области Николай Любимов в преддверии 8 марта. Она отправила фото из больницы.

Светлана Коновалова, упавшая на нечищеной улице и получившая травму ключицы, поучаствовала во флешмобе, который объявил губернатор Рязанской области Николай Любимов в преддверии 8 марта. Она отправила селфи из больницы в комментариях к посту главы региона.

По условиям нужно было разместить в соцсетях фотографии с хештегом #селфислюбимой.

«Уважаемый губернатор! Из-за халатного отношения сотрудников администрации города Рязани к своим обязанностям я, как и многие женщины нашего города, оказалась на больничной койке. О селфи с любимым можно забыть теперь надолго», — написала рязанка.

Она добавила, что рязанские врачи отказали ей в оперативном лечении, из-за чего пациентку прооперировали в Москве.

Напомним, женщина упала при спуске с тротуара на пешеходный переход возле школы № 73 на улице Кальной. Первоначальный диагноз — разрыв акромиально-ключичного сочленения.

Позже пострадавшая записала видеообращение к городским властям. После падения женщины мэрия отчиталась об очистке переходов рядом со школой. Она решила проверить проделанную работу и обнаружила, что соседний переход остался нечищеным.

В ОКБ Коноваловой заявили, что она здорова. Женщина считает, что врачи хотели замять ситуацию.