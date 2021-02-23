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Видео: получившая травму ключицы рязанка записала обращение к мэрии
Рязанка, получившая серьезную травму на нечищеном пешеходном переходе, записала видеообращение к городским властям. По ее словам, после происшествия никто из администрации с ней не связывался.

Рязанка, получившая серьезную травму на нечищеном пешеходном переходе, записала видеообращение к городским властям. Ролик женщина выложила на своей страничке «ВКонтакте».

По ее словам, после происшествия никто из администрации с ней не связывался, а переход так и не был приведен в порядок. На кадрах видны сугробы, наледь и отсутствие освещения. Также рядом на тротуаре появилась большая яма.

Жительница Рязани намерена обратится на федеральные каналы. «Кто-то должен навести в нашем любимом городе порядок», — подытожила рязанка.

Напомним, жительница Рязани упала при спуске с тротуара на пешеходный переход и получила тяжелую травму плеча.