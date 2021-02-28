Получившей травму ключицы рязанке в ОКБ заявили, что она здорова

Получившей травму ключицы рязанке в ОКБ заявили, что она здорова. Женщина, упавшая на нечищеном пешеходном переходе на улице Кальной, считает, что врачи пытаются замять ситуацию.

Жительница Рязани, упавшая на нечищеном пешеходном переходе на улице Кальной и получившая травму ключицы, считает, что врачи в ОКБ пытаются замять ситуацию. Об этом она рассказала РЗН. инфо.

Светлане Коноваловой в московском ЦИТО имени Приорова дали заключение о том, что ей необходима операция как можно быстрее, иначе связки не срастутся правильно, кость будет торчать, и это приведет к инвалидности в будущем. В 4-й поликлинике Рязани хирург подтвердила, что нужна операция, и дала направление в Москву. Светлана приехала в травмпункт за документами 26 февраля.

«Сразу же направилась в кабинет заведующего Киселева Аркадия Борисовича, с которым у меня состоялся очень неприятный разговор. Доктор сказал, что я женщина, поэтому со мной бесполезно спорить, что они знают о лечении таких травм гораздо лучше специалистов из Москвы, что я худая, поэтому кости у меня торчат все равно, и ничего страшного не случится, если одна будет выпирать больше другой, что оперативных способов лечения подобных травм не существует, что от операции будет только хуже. Потом мне сказали, что Москва просто хочет получить деньги от нашего региона, поэтому доктор берется за операцию. А потом я и вовсе узнала, что у меня был перелом еще и правой ключицы, когда-то давно, так давно, что я сама не помню», — рассказала рязанка.

Женщина отметила, что снимки ей все же отдали и посоветовали проконсультироваться в рязанской ОКБ:

«Там после моего обращения в регистратуру пришел доктор А. В. Иванов, который, внимательно изучив мои снимки, сказал, что у меня вообще все хорошо, и написал заключение о том, что стояние ключиц одинаковое, убедительных данных о разрыве связок нет. Тогда зачем же меня укутали в гипс 20 февраля?».

Женщина считает, что случай просто хотят замять из-за огласки. Она собирается жаловаться на медиков. Она добавила, что из администрации города с ней никто не связался и помощь не предложил. Светлана Коновалова собирается обратиться на федеральные телеканалы и в администрацию президента.

Напомним, женщина упала при спуске с тротуара на пешеходный переход возле школы № 73 на улице Кальной. Первоначальный диагноз — разрыв акромиально-ключичного сочленения.

Позже пострадавшая записала видеообращение к городским властям. После падения женщины мэрия отчиталась об очистке переходов рядом со школой. Она решила проверить проделанную работу и обнаружила, что соседний переход остался нечищеным.