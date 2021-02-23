После падения рязанки около школы №73 почистили переход, оставив соседний нетронутым

После падения девушки, мэрия отчиталась об очистке переходов рядом со школой. Девушка в свою очередь решила проверить проделанную работу и обнаружила, что соседний переход остался нечищеным.

После падения рязанки около школы №73 почистили переход, оставив соседний нетронутым. Об этом она во вторник, 23 февраля, рассказала в соцсетях.

После падения девушки, мэрия отчиталась об очистке переходов рядом со школой: «На перекрестке улицы Кальной в районе школы 73 по обращению жителя в социальных сетях работники Дирекции благоустройства города провели очистку пешеходных переходов. Рабочие удаляют наледь, отсыпают участки пескосоляной смесью».

Девушка в свою очередь решила проверить проделанную работу и обнаружила, что соседний переход остался нечищеным.

Напомним, жительница Рязани упала при спуске с тротуара на пешеходный переход и получила тяжелую травму плеча. После этого она записала обращение к властям.