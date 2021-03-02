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После освобождения скопинский маньяк не сможет гулять по ночам
Согласно постановлению суда, Мохов выйдет на свободу после 17-летнего заключения в среду, 3 марта. Он должен будет приехать в Скопин по месту проживания.

После освобождения из колонии скопинский маньяк Виктор Мохов обязан будет в течение шести лет соблюдать условия административных ограничений. Об этом передает РИА Новости по ссылкой на решение суда.

Согласно постановлению, Мохов выйдет на свободу после 17-летнего заключения в среду, 3 марта. Он должен будет приехать в Скопин по месту проживания.

Шесть лет маньяку нельзя будет:

  • посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий на территории России;
  • покидать место жительства с 22:00 до 6:00 (исключение — рабочее время);
  • выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел.

Кроме того, дважды в месяц Мохов будет должен приходить в полицию для регистрации.

Ранее об освобождении скопинского маньяка высказались его жертва и соседи.