После освобождения скопинский маньяк не сможет гулять по ночам

Согласно постановлению суда, Мохов выйдет на свободу после 17-летнего заключения в среду, 3 марта. Он должен будет приехать в Скопин по месту проживания.

После освобождения из колонии скопинский маньяк Виктор Мохов обязан будет в течение шести лет соблюдать условия административных ограничений. Об этом передает РИА Новости по ссылкой на решение суда.

Согласно постановлению, Мохов выйдет на свободу после 17-летнего заключения в среду, 3 марта. Он должен будет приехать в Скопин по месту проживания.

Шесть лет маньяку нельзя будет:

посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий на территории России;

покидать место жительства с 22:00 до 6:00 (исключение — рабочее время);

выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел.

Кроме того, дважды в месяц Мохов будет должен приходить в полицию для регистрации.

Ранее об освобождении скопинского маньяка высказались его жертва и соседи.