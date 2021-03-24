Подрядчик рассказал, когда откроют движение по мосту на улице Ленина

«В апреле дорога вряд ли появится. Мы ожидаем, что движение запустим в конце мая. Проблема в том, что насыпь мы отсыпали зимой, а теперь ей нужно растаять и осесть. Мы зависим от погоды. Если в ближайшие две недели на улице будет плюс двадцать градусов, то мы сможем открыть движение и в апреле», — отметил гендиректор ООО «КМК» Антон Кузнецов.

Гендиректор ООО «КМК» Антон Кузнецов, рассказал, когда откроют движение по мосту на улице Ленина. Об этом он сообщил РЗН. инфо в среду, 24 марта.

«В апреле асфальт вряд ли появится. Мы ожидаем, что движение запустим в конце мая. Проблема в том, что насыпь мы отсыпали зимой, а теперь ей нужно растаять и осесть. Как только лаборатория выдаст заключение, что щебень и асфальт можно укладывать — мы начнем работу и запустим движение. Мы зависим от погоды. Если в ближайшие две недели на улице будет плюс двадцать градусов, то мы сможем открыть движение и в апреле», — отметил Кузнецов.

По его словам, по поручению властей компания пыталась запустить движение к новому году, однако из-за непогоды в ноябре и декабре работы пришлось приостановить.

«Мы уже завершили работы по возведению искусственного сооружения: фундамент, арки, подпорные стенки, перенос коммуникаций, отсыпка насыпи. Полотно готово под укладку асфальта», — отметил собеседник.

Напомним, движение общественного транспорта организовано по временной схеме. Ранее мост планировалось открыть до конца года, позже сроки переносили на 31 марта.