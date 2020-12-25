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Движение по мосту у цирка откроют в следующем году
Движение общественного транспорта организовано по временной схеме. Ранее планировалось открыть мост до конца года.

Движение по мосту через Лыбедь на улице Ленина будет закрыто до 31 марта 2021 года. Об этом сообщил сайт мэрии.

«Продление закрытия движения позволит сократить срок реконструкции объекта и избежать долгосрочных перекрытий движения при проведении дальнейших работ», — говорится в сообщении.

Движение общественного транспорта организовано по временной схеме.

Ранее планировалось открыть мост до конца года.