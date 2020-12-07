Движение по мосту на улице Ленина по временной схеме откроют до конца года

Движение по Астраханскому мосту по временной схеме собираются открыть до конца года. На Лыбедском бульваре уже установили арки для прохода пешеходов.

Движение по Астраханскому мосту по временной схеме собираются открыть до конца года. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила ТКР.

На Лыбедском бульваре уже установили арки для прохода пешеходов. Подрядчик намерен выложить на мосту «выравнивающий слой» до новогодних праздников, чтобы запустить проезд.