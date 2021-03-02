«Ему здесь ноги выдернут». Соседи скопинского маньяка высказались о его освобождении

Соседи скопинского маньяка Виктора Мохова высказались о его скором освобождении из колонии. С местными жителями пообщался Life.

Соседи скопинского маньяка Виктора Мохова высказались о его скором освобождении из колонии. С местными жителями пообщался Life.

Отмечается, что люди по-разному относятся к освобождению Мохова, но жить рядом с ним не хочет никто. Один из мужчин, отец шестерых детей, живущий в доме напротив, решил его продать и уехать.

«Я ничего не могу сделать, только могу детей сохранить. Думаю, может, квартиру где-то снимать», — сказал он.

Особенно возвращения Мохова опасаются женщины. Боятся за себя и за местных девочек. Они надеются, что маньяк уедет жить к сестре. «Зачем он здесь нужен», — добавляют соседки.

Сосед Мохова по дому Михаил Шандулов переехал в Скопин лишь десять лет назад и только после этого узнал, с кем делит здание. По словам мужчины, с маньяком ему придется познакомиться, ведь их участки разделяет лишь забор.

«Бог ему судья. Я судить не могу эти вещи. Что ему сейчас скажешь… Пусть придет и доживает свой век, сколько ему еще отпустили годков», — сказал Михаил. При этом он добавил: «Ему здесь ноги выдернут и в том же подвале его замуруют. И будет это его последнее пристанище».

Ранее пленница Мохова Екатерина Мартынова прокомментировала освобождение своего мучителя.