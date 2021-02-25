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Бывшая пленница «скопинского маньяка» прокомментировала его освобождение
Девушка не уверенна, что Мохов выйдет на свободу 3 марта. Рязанка сообщила, что его срок должен закончиться в мае.

Бывшая пленница Виктора Мохова — «скопинского маньяка» — Екатерина Мартынова прокомментировала его освобождение. Комментарий она дала «МК».

Девушка не уверенна, что Мохов выйдет на свободу 3 марта, как сообщили ранее СМИ. По ее словам, его срок должен закончиться в мае.

Мартынова заявился, что не боится, но испытывает «небольшое волнение».

«Я не то что я боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить», — сказала девушка.

Рязанка уверена, что мужчине не дадут жить в Скопине, если он решит туда вернуться после освобождения.

Бывшая пленница отметила, что сама сейчас живет с семьей под Рязанью около села Константинова. Она добавила, что Мохов писал ей из колонии.

" Если Мохову удалось в тюрьме узнать мой адрес, может, у него есть на меня какие-то планы? И на свободе ему не составит труда узнать, где я живу теперь?" - выразила опасения девушка.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.