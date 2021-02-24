Стало известно, когда «скопинский маньяк» выйдет из колонии

В 2005 году его приговорили к 17 годам лишения свободы, он отбывает наказание в Саратовской области.

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов выйдет на свободу 3 марта после 17-летнего срока за похищение и изнасилование двух девушек. Об этом передает РИА Новости.

В 2005 году его приговорили к 17 годам лишения свободы, он отбывает наказание в Саратовской области.

За ним установят надзор по месту жительства сроком на шесть лет.

Мохов держал в заточении в бункере двух девушек 3 года и семь месяцев. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым.

Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию.