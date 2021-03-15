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После ДТП с участием экс-префекта Рязани возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Напомним, 30 июня 2019 года на 14-м километре дороги Ласково — Деулино Селиванов на Ford Explorer сбил 54-летнего мотоциклиста. Должность префекта Александр Селиванов покинул в январе 2020 года.

После ДТП с участием экс-префекта Рязани Александра Селиванова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, 30 июня 2019 года на 14-м километре дороги Ласково — Деулино Селиванов на Ford Explorer сбил 54-летнего мотоциклиста. Должность префекта Александр Селиванов покинул в январе 2020 года.