Префект Рязани Александр Селиванов сбил мотоциклиста

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Фото: УМВД по Рязанской области
Префект Октябрьского района Рязани Александр Селиванов сбил мотоциклиста. Об этом пишет «
ДТП произошло месяц назад, 30 июня, но об этом стало известно только сейчас.
В пресс-службе регионального УМВД
Рязанец 1980 года рождения на Ford Explorer не выбрал безопасную дистанцию и сбил 54-летнего мужчину на мотоцикле Irbis.
Пострадавшего доставляли в больницу.
Согласно декларации об имуществе, Селиванов владеет автомобилем Ford Explorer. В беседе с корреспондентом
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