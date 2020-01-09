Сбивший мотоциклиста префект Рязани Александр Селиванов покинул должность

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Префект Рязани Александр Селиванов, который сбил мотоциклиста, покинул должность. Эту информацию РЗН. инфо подтвердили в пресс-службе мэрии.
31 декабря префектом Октябрьского района назначили Кирилла Горелова. По информации Vidsboku, он является сыном бывшего вице-мэра Рязани и министра ТЭК и ЖКХ, а ныне главы Рыбновского района Андрея Горелова.
Напомним, 30 июня в Рязанском районе Селиванов на своем Ford Explorer
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