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11:11, 9 января 2020 262
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Сбивший мотоциклиста префект Рязани Александр Селиванов покинул должность

Сбивший мотоциклиста префект Рязани Александр Селиванов покинул должность

Префект Рязани Александр Селиванов, который сбил мотоциклиста, покинул должность. Эту информацию РЗН. инфо подтвердили в пресс-службе мэрии.

31 декабря префектом Октябрьского района назначили Кирилла Горелова. По информации Vidsboku, он является сыном бывшего вице-мэра Рязани и министра ТЭК и ЖКХ, а ныне главы Рыбновского района Андрея Горелова.

Напомним, 30 июня в Рязанском районе Селиванов на своем Ford Explorer сбил мотоциклиста. Пострадавшего доставили в больницу.


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