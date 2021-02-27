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Рязанцы жалуются на потопы в домах из-за таяния снега
Жители Рязани жалуются на то, что их квартиры и подъезды затапливает водой после таяния снега. Пострадавшие публикуют фото и видео в соцсетях и жалуются на бездействие ЖЭУ.

Жители Рязани жалуются на то, что их квартиры и подъезды затапливает водой после таяния снега. Пострадавшие публикуют фото и видео в соцсетях и жалуются на бездействие ЖЭУ.

«На улице Колхозной, 14 на пятом этаже в коридоре с крыши льется как из ведра. Звонили, видео отправляли, нет реакции», — сообщает рязанка, снявшая видео.

«Новоселов, 27, четвертый подъезд, РМПК 3 за всю зиму отреагировала один раз, заливает постоянно, вода течет к электрическому щитку, видимо, мы следующие, кому отключат электричество», — рассказали жильцы дома.

Также жители дома на улице Новоселов, 19 (ЖЭУ 17) пожаловались на потоп в подъезде.

Напомним, в Рязани затопило подъезд дома №32 по улице 2-ой Железнодорожной.

В поселке Варские затопило студенческое общежитие от колледжа имени Героя Советского союза Комарова №5 на улице Советской. Также за помощью обратились жильцы дома №32 по улице Станкозаводской.