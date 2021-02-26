В Варских затопило общежитие

Собеседники рассказали, что руководство общежития не решает проблему, несмотря на то, что жители неоднократно сообщали об этом. Также рязанцы обращались в прокуратуру.

В поселке Варские затопило студенческое общежитие №5 на улице Советской. Об этом РЗН. инфо сообщили жители.

«Течет ручьем, электричества нет в некоторых комнатах», — отметили в сообщении.

Собеседники рассказали, что руководство общежития не решает проблему, несмотря на то, что жители неоднократно сообщали об этом.

«Писали в прокуратуру, минобразования, получаем лишь отписки, что все в порядке», — отметили местные жители.

Ранее жильцы сообщали, что жили неделю без воды.