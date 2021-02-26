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Видео: в рязанском доме затопило подъезд
По словам собеседницы, потоп произошел уже второй раз за две недели. Вода оказалась в подъезде дома, а также в квартирах жильцов.

В Рязани затопило подъезд дома №32 по улице 2-ой Железнодорожной. Об этом РЗН. инфо сообщила читательница.

По словам собеседницы, потоп произошел уже второй раз за две недели. Вода оказалась в подъезде дома, а также в квартирах жильцов.

«Весь подъезд в проводах от интернета, непонятно как проведенного. Подъезд 70% из пожилых людей. Они боятся, что загорится и не смогут выбежать с пятого этажа», — рассказала читательница.

По ее словам, управляющая компания дома бездействует.