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Жители еще одного рязанского дома пожаловались на потоп
Ранее на потоп в многоквартирных домах жаловались жители Горрощи и Варских.

Жители еще одного рязанского дома пожаловались на потоп. На этот раз за помощью обратились жильцы дома №32 по улице Станкозаводской.

По их словам, в пятом подъезде течет крыша.

«Обращались в службы ЖКХ не один раз. Там сказали, что работы идут, но как видите… Платим за капремонт и содержание жилья бешеные деньги, но по факту ремонт в этом доме делали несколько лет назад», — рассказали рязанцы.

Ранее на потоп в многоквартирных домах жаловались жители Горрощи и Варских.