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Подельнику убийцы рязанского бизнесмена Громова огласили приговор
Злоумышленника признали виновным и назначили ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое он будет отбывать после основного наказания. Приговор не вступил в законную силу.

Роману Милюхину, которого признали виновным в пособничестве убийству по найму рязанского бизнесмена Алексея Громова, огласили приговор. Об этом сообщил сайт областного суда.

Милюхин вместе с Самвелом Хачатуровым за деньги согласились убить бизнесмена. Они купили оружие и боеприпасы. В сентябре 2019 года злоумышленники остановили машину потерпевшего. Хачатуров выстрелил в Громова несколько раз, последний скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, подсудимые уничтожили знаки автомобиля, номера кузова и двигателя.

Преступники содействовали следствию, с ними заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Органы государственного обвинения подали в суд представления об особом порядке проведения судебного заседания.

Хачатурову назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Дело в отношении Милюхина рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. Суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других участников содеянного, чистосердечное раскаяние.

Судом удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда на сумму 1 миллион рублей.

Милюхина признали виновным и назначили ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое он будет отбывать после основного наказания.

Приговор не вступил в законную силу.