«Формируется новая команда». Экс-главный архитектор области прокомментировал свою отставку

Бывший начальник главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Дмитрий Васильченко рассказал РЗН. инфо об обстоятельствах своего ухода с должности.

Бывший начальник главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Дмитрий Васильченко рассказал РЗН. инфо об обстоятельствах своего ухода с должности.

«Для меня это стало полной неожиданностью. К моей работе не предъявили никаких претензий, никаких разговоров на эту тему до вчерашнего вечера не было. Просто мне дали понять, что формируется новая команда», — пояснил экс-чиновник.

По мнению Васильченко, многие управленческие практики, внедренные во время его работы в Рязанской области, перенимают коллеги из других регионов.

«Мне не в чем себя упрекнуть и думаю, что с поиском работы не испытаю проблем. Был бы рад потрудиться на аналогичной должности в другом регионе, — заявил архитектор. — Возможно, сейчас у меня будет больше времени на хобби — сочинение песен и инструментальной музыки».

Дмитрий Васильченко занимал должность с декабря 2017 года.