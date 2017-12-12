«Мне нужно осмотреться». Васильченко прокомментировал свое назначение

Дмитрий Васильченко, покинувший пост главного архитектора Рязани, прокомментировал RZN.info свое
«С 8 декабря я официально возглавил главное управление архитектуры. Занять эту должность мне предложил губернатор, я благодарен Николаю Викторовичу за доверие», — сказал Васильченко.
Он также пообещал «по-прежнему плотно заниматься градостроительными проблемами Рязани, несмотря на то, что масштаб деятельности на новом поприще шире». Васильченко намерен продолжить работу по вопросам, касающимся изменений правил землепользования и застройки, упорядочения этажности возводимых домов и защиты Солотчи от появления диссонансных построек.
«Что касается кадровых изменений в архитектурном ведомстве, то о них пока говорить рано. Мне нужно осмотреться и внимательно изучить ситуацию в управлении. Но какова бы ни была занятость на новом месте, я буду продолжать заниматься музыкой, записывать новые песни и инструментальные композиции», — заключил архитектор.