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В Рязанской области уволили главного архитектора
Также лишился должности руководитель подведомственной главному управлению организации — директор государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» Александр Кудасов.

В четверг, 11 февраля, уволили и.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Дмитрий Васильченко. Об этом пишет «Новая газета».

По данным издания, также лишился должности руководитель подведомственной главному управлению организации — директор государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» Александр Кудасов.

Фото Главархитектуры Рязанской области