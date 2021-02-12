В Рязанской области уволили главного архитектора
Также лишился должности руководитель подведомственной главному управлению организации — директор государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» Александр Кудасов.
В четверг, 11 февраля, уволили и.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Дмитрий Васильченко. Об этом
По данным издания, также лишился должности руководитель подведомственной главному управлению организации — директор государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» Александр Кудасов.