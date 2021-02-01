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Суд вынес приговор рязанскому блогеру-психиатру, задержанному 31 января
Рязанец шел по улице с плакатом «Помогу вашему президенту с психологической помощью». Его задержали.

В понедельник, 1 февраля, суд вынес приговор рязанскому блогеру-психиатру Кириллу Сычеву, которого задержали во время несанкционированного митинга 31 января. Он шел по улице с плакатом «Помогу вашему президенту с психологической помощью».

Сычева признали виновным в нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 КоАП и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней.

В этот же день приговор вынесли рязанцу Владиславу Штукатурову, которого задержали 23 января.

Ранее за организацию незаконного митинга оштрафовали рязанских активистов Александра Бехтольда и Сергея Евсеева, Арину Агальцову приговорили к обязательным работам.