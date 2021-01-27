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Суд оштрафовал рязанского активиста за организацию незаконного митинга
Суд признал рязанского активиста Александр Бехтольда организатором несанкционированного митинга. Об этом в Facebook в среду, 27 января, сообщила его супруга Софья Иванова.

Суд признал рязанского активиста Александр Бехтольда организатором несанкционированного митинга. Об этом в Facebook в среду, 27 января, сообщила его супруга Софья Иванова.

По словам женщины, суд признал ее мужа виновным по части 1 статьи 20.2 КоАП и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Рязанка рассказала, что Бехтольда вызвали повесткой в отдел полиции «по делам и материалам, находящимся в производстве полиции», а оттуда доставили в Железнодорожный райсуд.

Напомним, 23 января в Рязани прошел несанкционированный митинг. Супруга задержанного активиста Юрия Богомолова сообщала, что Бехтольда «омоновцы избили, разбили фотоаппарат».