За участие в митинге осудили еще одного рязанца
За участие в несанкционированном митинге, который прошел 23 января, осудили еще одного рязанца. В понедельник, 1 февраля, в Железнодорожном суде озвучили приговор Владиславу Штукатурову.
За участие в несанкционированном митинге, который прошел 23 января, осудили еще одного рязанца. В понедельник, 1 февраля, в Железнодорожном суде озвучили приговор Владиславу Штукатурову.
Рязанец стоял на площади Победы с плакатом, его задержали сразу после начала акции.
Штукатурова признали виновным в нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 КоАП и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней.
Ранее рязанского блогера-психиатра оштрафовали на 30 тысяч рублей.