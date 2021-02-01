За участие в митинге осудили еще одного рязанца

За участие в несанкционированном митинге, который прошел 23 января, осудили еще одного рязанца. В понедельник, 1 февраля, в Железнодорожном суде озвучили приговор Владиславу Штукатурову.

За участие в несанкционированном митинге, который прошел 23 января, осудили еще одного рязанца. В понедельник, 1 февраля, в Железнодорожном суде озвучили приговор Владиславу Штукатурову.

Рязанец стоял на площади Победы с плакатом, его задержали сразу после начала акции.

Штукатурова признали виновным в нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 КоАП и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней.

Ранее рязанского блогера-психиатра оштрафовали на 30 тысяч рублей.