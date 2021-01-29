\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
Сбт, 30
-6°
Вск, 31
ЦБ USD 76.19 1.15 29/01
ЦБ EUR 92.13 0.91 29/01
Нал. USD 75.75 / 77.8 11:03
Нал. EUR 91.82 / 92.74 10:19
Новости
Коронавирус
Публикации
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
Вчера 13:57
2 554
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
7 427
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
15 512
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
1
16 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
За проведение митинга 23 января наказали еще двоих рязанских активистов
Ранее суд признал рязанского активиста Александр Бехтольда организатором несанкционированного митинга. Его оштрафовали.

Еще двоих рязанских активистов, Сергея Евсеева и Ирину Агальцову, наказали за проведение несанкционированного митинга 23 января. Об этом сообщил Советский райсуд.

В четверг, 28 января, активистам вынесли приговоры за нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП. Им вменяли «проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». Евсеев не признал свою вину и одновременно просил назначить ему административный штраф. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Агальцова вину признала и раскаялась, ей назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Ранее суд признал рязанского активиста Александр Бехтольда организатором несанкционированного митинга. Его оштрафовали.