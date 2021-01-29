За проведение митинга 23 января наказали еще двоих рязанских активистов

Ранее суд признал рязанского активиста Александр Бехтольда организатором несанкционированного митинга. Его оштрафовали.

Еще двоих рязанских активистов, Сергея Евсеева и Ирину Агальцову, наказали за проведение несанкционированного митинга 23 января. Об этом сообщил Советский райсуд.

В четверг, 28 января, активистам вынесли приговоры за нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП. Им вменяли «проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». Евсеев не признал свою вину и одновременно просил назначить ему административный штраф. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Агальцова вину признала и раскаялась, ей назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Ранее суд признал рязанского активиста Александр Бехтольда организатором несанкционированного митинга. Его оштрафовали.