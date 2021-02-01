Перевозчик не помог мальчику, потерявшему ноги и руку в ДТП под Рязанью

Перевозчик «Диана Тур» не помог десятилетнему Владиславу Синилкину, потерявшему ноги и руку в ДТП под Рязанью. Об этом в понедельник, 1 февраля, в своем Instagtam сообщила мать мальчика.

Перевозчик «Диана Тур» не помог десятилетнему Владиславу Синилкину, потерявшему ноги и руку в ДТП под Рязанью. Об этом в понедельник, 1 февраля, в своем Instagtam сообщила мать мальчика.

По словам женщины, когда ребенок был в реанимации, ее супругу позвонила представитель перевозчика и спросила, нужна ли финансовая помощь. Тот пояснил, что мальчику предстоит длительная реабилитация и протезирование. При этом, все три протеза нужно будет менять до 18 лет ежегодно.

Как пояснила мать, представитель перевозчика обещала перезвонить, но этого так и не произошло.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей.

Ранее перевозчик озвучивал свою версию случившегося в момент трагедии.