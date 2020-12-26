Перевозчик рассказал о водителе автобуса, устроившем смертельное ДТП под Рязанью

Перевозчик рассказал о водителе автобуса, устроившем смертельное ДТП под Рязанью. В компании считают, что причиной аварии стала погода. Представитель компании добавил, что за несколько минут до аварии водителя автобуса предупреждали о сложных дорожных условиях по рации.

Представитель компании «Диана Тур», автобус которой перевернулся ночью 25 декабря в Рязанской области, рассказал о событиях со своей точки зрения. Об этом сообщает V1.RU.

В компании считают, что причиной аварии стала погода.

«Пассажиры, те, кто не спал в момент аварии, рассказывали, что водитель крутил руль, пытался удержать автобус. Да, он не кричал, не ругался, но водитель сам по себе был тихим и достаточно спокойным человеком. Уснуть он не мог», — рассказал представитель компании «Диана Тур».

Представитель компании добавил, что за несколько минут до аварии водителя автобуса предупреждали о сложных дорожных условиях по рации.

«Автобус и ехал со скоростью 40-50 километров в час. Наверняка это выяснят и следователи — тахограф в автобусе работал. Да, я видел видео с регистратора, и все же думаю, что причина аварии — погода. Дорога не должна быть такой слишком сухой. Да и пассажиры говорили, что на асфальте было невозможно стоять. К тому же, они недавно выехали с остановки. Не может человек уснуть за такое короткое время», — отметил представитель.

Транспортировку тел умерших в Волгоградскую область компания взяла на себя.

Напомним, ночью 25 декабря на 247-ом километре федеральной трассы Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей. Десятилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии: у него сочетанная травма скелета, ампутация трех конечностей на разных уровнях.