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В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом под Рязанью
Водитель автобуса Москва — Волгоград, который опрокинулся в Рязанской области, в результате чего погибли три человека и более 10 пострадали, не справился с управлением, передает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД региона. Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу.

Водитель автобуса Москва — Волгоград, который опрокинулся в Рязанской области, в результате чего погибли три человека и более 10 пострадали, не справился с управлением, передает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД региона. Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По последним данным УМВД, погибли три человека — двое мужчин, в том числе водитель, и женщина. Пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.

«Предварительно — водитель не справился с управлением», — сказал собеседник РИА Новости.

По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.